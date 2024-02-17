Над Калужской областью сбили четыре беспилотника

Четыре беспилотника были сбиты средствами противовоздушной обороны над Калужской областью. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

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«Сегодня ночью на территории Людиновского района ... сбиты 4 БПЛА», — указал губернатор.

По его словам, никто не пострадал, разрушения инфраструктуры нет.

Ранее два дрона сбили в Губкинском городском округе Белгородской области.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКалужская Область

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