Над Калужской областью сбили четыре беспилотника
17 февраля 202406:38
Четыре беспилотника были сбиты средствами противовоздушной обороны над Калужской областью. Об этом сообщил глава региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«Сегодня ночью на территории Людиновского района ... сбиты 4 БПЛА», — указал губернатор.
По его словам, никто не пострадал, разрушения инфраструктуры нет.
Ранее два дрона сбили в Губкинском городском округе Белгородской области.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru