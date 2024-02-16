Пять украинских БПЛА уничтожили в Белгородской области и над Черным морем

Как отметили в ведомстве, ночью 16 февраля была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО ... аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», — указали в министерстве.

Накануне украинский дрон атаковал Курскую область, в результате произошло возгорание на нефтебазе, напоминает Ura.ru.

