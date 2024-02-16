Пять украинских БПЛА уничтожили в Белгородской области и над Черным морем
Пять украинских дронов самолетного типа перехватили и уничтожили над Белгородской областью и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, ночью 16 февраля была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО ... аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», — указали в министерстве.
Накануне украинский дрон атаковал Курскую область, в результате произошло возгорание на нефтебазе, напоминает Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пять украинских БПЛА уничтожили в Белгородской области и над Черным морем
- Турция нарастила импорт пшеницы из России до 9 млн тонн
- В ВСУ заявили о нехватке запчастей для танков Leopard
- СМИ: турецкий Denizbank начал запрашивать ВНЖ у россиян
- МЧС: в Астрахани загорелся жилой дом
- Карлсон назвал кредит Украине мошенничеством
- В Гидрометцентре назвали нынешнюю зиму ненормальной
- В США посоветовали властям России «держаться подальше» от американских выборов
- Савельев: Решения направить на строительство ВСМ средства из ФНБ нет
- СМИ: Полу Маккартни вернули украденную у него более 50 лет назад гитару
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru