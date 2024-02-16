Пять украинских БПЛА уничтожили в Белгородской области и над Черным морем

Пять украинских дронов самолетного типа перехватили и уничтожили над Белгородской областью и Черным морем. Об этом сообщает Минобороны.

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Как отметили в ведомстве, ночью 16 февраля была пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО ... аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области (1 БПЛА) и над акваторией Черного моря (4 БПЛА)», — указали в министерстве.

Накануне украинский дрон атаковал Курскую область, в результате произошло возгорание на нефтебазе, напоминает Ura.ru.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:Черное МореБелгородская областьБеспилотникиПВОМинобороны

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