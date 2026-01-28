Над двумя российскими регионами сбили три украинских БПЛА
28 января 202610:15
Дежурные средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника самолетного типа над двумя российскими регионами. Об этом рассказали в Минобороны.
Дроны ликвидировали в период с 07.00 до 09.00 мск, пишет RT.
Как уточнили в Минобороны, два беспилотника сбили в Астраханской области, один – над Краснодарским краем.
Ранее над территорией России уничтожили 75 дронов ВСУ самолетного типа.
