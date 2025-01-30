Над двумя регионами уничтожили пять украинских беспилотников
30 января 202507:46
Пять беспилотников ВСУ ликвидировали над территорией России, передает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что три дрона ВСУ сбили в Белгородской области, еще два – в Брянской.
Ночью 29 января над территорией России нейтрализовали 104 украинских БПЛА, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru