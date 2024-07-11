Над четырьмя регионами России уничтожили пять украинских БПЛА
11 июля 202407:15
Пять украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали на территории России, передает Минобороны.
Военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки в течение минувшей ночи.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два – над территорией Брянской области», — отметили в Минобороны.
Также по одному дрону ВСУ сбили над Тамбовской, Тульской и Московской областями.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Ступинском городском округе Подмосковья был сбит БПЛА, летевший на столицу, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru