Над четырьмя регионами России уничтожили пять украинских БПЛА

Военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки в течение минувшей ночи.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два – над территорией Брянской области», — отметили в Минобороны.

Также по одному дрону ВСУ сбили над Тамбовской, Тульской и Московской областями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Ступинском городском округе Подмосковья был сбит БПЛА, летевший на столицу, пишет 360.ru.

