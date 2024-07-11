Над четырьмя регионами России уничтожили пять украинских БПЛА

Пять украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали на территории России, передает Минобороны.

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Военные пресекли попытки Киева совершить террористические атаки в течение минувшей ночи.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два – над территорией Брянской области», — отметили в Минобороны.

Также по одному дрону ВСУ сбили над Тамбовской, Тульской и Московской областями.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Ступинском городском округе Подмосковья был сбит БПЛА, летевший на столицу, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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