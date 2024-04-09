Над Черным морем уничтожили украинскую ракету «Нептун»

Средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем, а также сбили четыре беспилотника ВСУ самолетного типа над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны.

Минобороны: На границе Белгородской области уничтожили украинские беспилотники

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.

Дежурные средства ПВО уничтожили два дрона над территорией Белгородской области, еще два — над Воронежской, отмечает РЕН ТВ. Кроме того, над акваторией Черного моря у побережья Крыма сбили ракету «Нептун».

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об уничтожении над регионом украинского БПЛА, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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