Над Черным морем уничтожили украинскую ракету «Нептун»
Средства противовоздушной обороны уничтожили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над Черным морем, а также сбили четыре беспилотника ВСУ самолетного типа над Белгородской и Воронежской областями. Об этом сообщает Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили два дрона над территорией Белгородской области, еще два — над Воронежской, отмечает РЕН ТВ. Кроме того, над акваторией Черного моря у побережья Крыма сбили ракету «Нептун».
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил об уничтожении над регионом украинского БПЛА, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Блогеру Милохину пришла повестка в армию в связи с весенним призывом
- Глава МЧС посетит регионы с наиболее сложной паводковой обстановкой
- Над Черным морем уничтожили украинскую ракету «Нептун»
- При пожаре в подмосковном Воскресенске погибли два взрослых и четыре ребенка
- Минобороны: На границе Белгородской области уничтожили украинские беспилотники
- Росавиация рекомендовала аэропортам приоритетно обслуживать участников СВО
- В Госдуме разработали законопроект о полном запрете продажи вейпов
- ПВО уничтожила дрон самолетного типа в Воронежской области
- В Севастополе сработала система уничтожения низколетящей цели
- У берегов Тонга произошло землетрясение магнитудой 5,2
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru