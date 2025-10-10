Над Черным морем сбили девять украинских дронов
10 октября 202508:51
Дежурные средства ПВО ликвидировали девять дронов ВСУ над Черным морем, передает Минобороны.
«Уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении.
Оборонное ведомство уточнило, что БПЛА сбили в период с 07:00 до 08:00 мск.
Ночью 10 октября над акваторией уничтожили десять дронов ВСУ, напоминает 360.ru.
