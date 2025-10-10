Над Черным морем сбили девять украинских дронов

Средства ПВО за ночь сбили 23 украинских БПЛА над территорией России Президент России примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Душанбе Средний размер пенсий россиян опустился ниже четверти от заработков Сейсмическая обстановка в Камчатском крае остается экстремально высокой Смертные приговоры суда исполняются в 35 странах мира