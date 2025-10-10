Над Черным морем сбили девять украинских дронов

Дежурные средства ПВО ликвидировали девять дронов ВСУ над Черным морем, передает Минобороны.

«Уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над акваторией Черного моря», - говорится в сообщении.

Оборонное ведомство уточнило, что БПЛА сбили в период с 07:00 до 08:00 мск.

Ночью 10 октября над акваторией уничтожили десять дронов ВСУ, напоминает 360.ru.

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
