Над Брянской областью уничтожили украинский дрон

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Брянской области. Об этом сообщает Минобороны.

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«Около 9.20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку», — указали в военном ведомстве.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее российские военные предотвратили массовую атаку украинских беспилотников на объекты инфраструктуры в Луганской народной республике, пишет RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОБрянская ОбластьБеспилотникиМинобороны

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