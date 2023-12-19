Над Брянской областью уничтожили украинский дрон
19 декабря 202310:00
Украинский беспилотник самолетного типа уничтожили над территорией Брянской области. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 9.20 пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку», — указали в военном ведомстве.
Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее российские военные предотвратили массовую атаку украинских беспилотников на объекты инфраструктуры в Луганской народной республике, пишет RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru