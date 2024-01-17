Над Брянской областью уничтожены две ракеты «Точка-У»
17 января 202423:12
Силы противовоздушной обороны сбили две украинские тактические ракеты «Точка-У» над Брянской областью, написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Средства ПВО сбили ракеты над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы, сообщил Богомаз.
По данным Минобороны, ракеты уничтожили около 21:30 мск.
Ранее в среду силы ПВО отразили попытку обстрелять Генический муниципальный округ Херсонской области. Сбиты две украинские ракеты Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru