Над Брянской областью уничтожены две ракеты «Точка-У»

Силы противовоздушной обороны сбили две украинские тактические ракеты «Точка-У» над Брянской областью, написал глава региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Минобороны заявило об уничтожении трех ракет «Точка-У» над Курской областью

Средства ПВО сбили ракеты над Стародубским муниципальным округом. Пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы, сообщил Богомаз.

По данным Минобороны, ракеты уничтожили около 21:30 мск.

Ранее в среду силы ПВО отразили попытку обстрелять Генический муниципальный округ Херсонской области. Сбиты две украинские ракеты Storm Shadow, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:УкраинаРакетыБрянская ОбластьМинобороны РФ

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