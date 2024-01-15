Минобороны заявило об уничтожении трех ракет «Точка-У» над Курской областью
Три ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» уничтожили над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
Ведомство заявило, что ночью 15 января была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по объектам в РФ с применением ракет.
«Дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК "Точка-У" были уничтожены над Курской областью», — подчеркнули в министерстве.
Ранее курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что, по предварительным данным, в регионе сбили три украинские ракеты, напоминает «Свободная пресса». Средства противовоздушной обороны сработали над Фатежским районом, отмечает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru