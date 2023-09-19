Над Брянской областью средства ПВО сбили украинский дрон

Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.

Российские силы ПВО сбили четыре украинские ракеты в небе над Мелитополем

В оборонном ведомстве уточнили, что дрон был самолетного типа.

В воскресенье силы ПВО сбили два беспилотника над юго-западной частью Крыма. Пострадавших и разрушений нет, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ВСУБрянская ОбластьМинобороны РФУкраинаПВО

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