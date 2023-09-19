Над Брянской областью средства ПВО сбили украинский дрон
19 сентября 202312:30
Российские системы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.
В оборонном ведомстве уточнили, что дрон был самолетного типа.
В воскресенье силы ПВО сбили два беспилотника над юго-западной частью Крыма. Пострадавших и разрушений нет, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru