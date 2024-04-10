Над Брянской областью сбили пять беспилотников ВСУ
10 апреля 202408:05
Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, ночью 10 апреля была пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку по территории России.
«Дежурными средствами ПВО пять... беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области», — указали в министерстве.
Ранее три дрона ВСУ атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области, в результате пострадали два человека, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru