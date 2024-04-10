Над Брянской областью сбили пять беспилотников ВСУ

Пять украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над Брянской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Минобороны: На границе Белгородской области уничтожили украинские беспилотники

Как отметили в ведомстве, ночью 10 апреля была пресечена очередная попытка Киева совершить террористическую атаку по территории России.

«Дежурными средствами ПВО пять... беспилотных летательных аппаратов уничтожено над территорией Брянской области», — указали в министерстве.

Ранее три дрона ВСУ атаковали Шебекинский городской округ Белгородской области, в результате пострадали два человека, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Брянская ОбластьБеспилотникиПВОМинобороны

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