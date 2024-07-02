Над тремя регионами России нейтрализовали 11 украинских дронов
2 июля 202407:58
Одиннадцать украинских беспилотников нейтрализовали на территории России ночью 2 июля. Об этом сообщает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, дежурные средства ПВО пресекли попытки Киева совершить террористические атаки в РФ.
«Перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.
Кроме того, три дрона ВСУ уничтожили над территорией Крыма.
Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом сбили три украинских беспилотника, пишет 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru