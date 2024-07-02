Над тремя регионами России нейтрализовали 11 украинских дронов

Как отметили в ведомстве, дежурные средства ПВО пресекли попытки Киева совершить террористические атаки в РФ.

«Перехвачены и уничтожены четыре БПЛА над территорией Брянской области, четыре БПЛА над территорией Белгородской области», — сообщили в Минобороны.

Кроме того, три дрона ВСУ уничтожили над территорией Крыма.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз заявил, что над регионом сбили три украинских беспилотника, пишет 360.ru.

