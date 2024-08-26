Над Брянской и Ярославской областями сбили два украинских БПЛА

Два беспилотника ВСУ сбили над Брянской и Ярославской областями, передает Минобороны.

Минобороны: ПВО сбила над территорией России 20 дронов ВСУ

По данным ведомства, попытки Киева совершить террористические атаки были пресечены с 06:00 до 06:30 мск. Дежурные средства ПВО сбили украинские дроны над территориями российских регионов.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 26 августа военные нейтрализовали 20 беспилотников в Саратовской, Курской, Белгородской, Брянской, Тульской, Орловской и Рязанской областях, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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