Минобороны: ПВО сбила над территорией России 20 дронов ВСУ

Двадцать украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над семью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.

Дроны были уничтожены и перехвачены минувшей ночью дежурными средствами ПВО.

«Девять БпЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над территорией Курской области, по два БпЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей», — указали в Минобороны.

Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили над Орловской и Рязанской областями.

Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе были ликвидированы БПЛА, обломки аппаратов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, напоминает 360.ru.

