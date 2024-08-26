Минобороны: ПВО сбила над территорией России 20 дронов ВСУ
Двадцать украинских беспилотников самолетного типа нейтрализовали над семью регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
Дроны были уничтожены и перехвачены минувшей ночью дежурными средствами ПВО.
«Девять БпЛА сбиты над территорией Саратовской области, три – над территорией Курской области, по два БпЛА – над территориями Белгородской, Брянской и Тульской областей», — указали в Минобороны.
Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили над Орловской и Рязанской областями.
Ранее глава Саратовской области Роман Бусаргин сообщил, что в регионе были ликвидированы БПЛА, обломки аппаратов попали в жилые дома в Саратове и Энгельсе, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru