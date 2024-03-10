Белгородской поселок Поляна атаковали два дрона-камикадзе
Два украинских беспилотника-камикадзе атаковали поселок Поляна Масловопристанского поселения Шебекинского городского округа, сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Дроны упали и сдетонировали на территории сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших нет, уточнил губернатор.
По его словам, в результате атаки поврежден автомобиль «КамАЗ». На месте работают оперативные службы.
Накануне силы противовоздушной обороны уничтожили четыре беспилотника в небе над Белгородской и Курской областями. Пострадавших и разрушений нет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru