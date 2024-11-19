Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 12 украинских беспилотников
Двенадцать украинских беспилотников уничтожили за ночь над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
По данным ведомства, военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку по объектам в РФ c применением дронов самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских БПЛА над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской», — указали в Минобороны.
Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в регионе сбили 11 беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru