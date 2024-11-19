Минобороны: ПВО за ночь уничтожила 12 украинских беспилотников

Двенадцать украинских беспилотников уничтожили за ночь над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

Человек пострадал после падения БПЛА на трассу в Ростовской области

По данным ведомства, военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку по объектам в РФ c применением дронов самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 11 украинских БПЛА над территорией Ростовской области и один – над территорией Белгородской», — указали в Минобороны.

Ранее временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что минувшей ночью в регионе сбили 11 беспилотников ВСУ, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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