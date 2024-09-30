ПВО сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом
30 сентября 202405:31
Средства системы ПВО России сбили несколько воздушных целей Вооруженных сил Украины над Белгородом и Белгородским районом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.
Другие подробности не сообщаются.
Ранее под Белгородом при детонации дрона ВСУ в доме пострадали женщина и ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Россиянам могут разрешить направлять свои пенсионные баллы родителям
- У Иванова нашли оформленный на водителя Мersedec-Benz G63
- ПВО сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом
- Трамп проведет митинг на месте первого покушения
- Одного ребенка и шестерых взрослых спасли из горящего дома в Москве
- Пентагон повысил готовность военных сил США для ответа Ирану
- Количество пострадавших в ДТП с автобусом на Кубани увеличилось до 31 человека
- СМИ: Цыгане держали в рабстве ветерана СВО и еще девятерых человек
- В Грузии оценили заявление Лаврова о Южной Осетии и Абхазии
- В поселке в Первомайске в ЛНР несколько улиц оказались в огне
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru