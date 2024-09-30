ПВО сбила несколько целей над Белгородом и Белгородским районом

Средства системы ПВО России сбили несколько воздушных целей Вооруженных сил Украины над Белгородом и Белгородским районом, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы региона Вячеслава Гладкова.

Силы ПВО за сутки сбили 172 украинских беспилотника

Другие подробности не сообщаются.

Ранее под Белгородом при детонации дрона ВСУ в доме пострадали женщина и ребенок, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:Российская АрмияУкраинаВСУПВО

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