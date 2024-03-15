Еще пять снарядов РСЗО «Vampire» перехватили в Белгородской области

В сообщении уточняется, что инцидент произошёл около 17:00 мск 15 марта над Белгородской областью, ВСУ использовали для удара реактивную систему залпового огня RM-70 «Vampire».

«Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов уничтожены в воздухе», - заключили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 снарядов РСЗО RM-70 «Vampire», сообщает RT.