Еще пять снарядов РСЗО «Vampire» перехватили в Белгородской области
15 марта 202417:53
Украинские войска предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории России, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении уточняется, что инцидент произошёл около 17:00 мск 15 марта над Белгородской областью, ВСУ использовали для удара реактивную систему залпового огня RM-70 «Vampire».
«Дежурными средствами ПВО пять реактивных снарядов уничтожены в воздухе», - заключили в оборонном ведомстве.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ПВО уничтожили над Белгородской областью 10 снарядов РСЗО RM-70 «Vampire», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru