Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир»
22 марта 202408:24
Восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» сбили в воздухе над территорией Белгородской области, передает Минобороны.
Как отметили в ведомстве, военные около 07:30 мск пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в России с применением РСЗО.
«Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены... над Белгородской областью», — подчеркнули в министерстве.
Днем ранее над Белгородской областью уничтожили десять реактивных снарядов «Вампир», напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru