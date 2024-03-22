Над Белгородской областью уничтожили восемь реактивных снарядов РСЗО «Вампир»

Восемь снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» сбили в воздухе над территорией Белгородской области, передает Минобороны.

Над Белгородской областью сбили девять снарядов РСЗО «Вампир»

Как отметили в ведомстве, военные около 07:30 мск пресекли попытку киевского режима атаковать объекты в России с применением РСЗО.

«Дежурными средствами ПВО восемь реактивных снарядов уничтожены... над Белгородской областью», — подчеркнули в министерстве.

Днем ранее над Белгородской областью уничтожили десять реактивных снарядов «Вампир», напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПВОБелгородская областьМинобороны

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