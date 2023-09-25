Над Белгородской областью уничтожили украинский БПЛА самолетного типа

Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

Два беспилотника ВСУ сбили над Брянской областью

«25 сентября около 09.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — указали в военном ведомстве.

Беспилотник был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее Минобороны сообщило об уничтожении четырех БПЛА над северо-западной частью Черного моря, а также над Крымом, пишет «Свободная пресса». Кроме того, российские средства ПВО сбили украинские дроны самолетного типа над Брянской и Курской областями, отмечает RT.

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Фото: elan_driver/VK
ТЕГИ:ПВОМинобороныБелгородская областьБеспилотники

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