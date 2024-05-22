Над Белгородской областью уничтожили шесть снарядов РСЗО «Град»

Шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили над территорией Белгородской области, передает Минобороны.

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По данным ведомства, около 06:40 мск военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в РФ.

«Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — подчеркнули в министерстве.

Ранее Минобороны сообщило, что над Белгородской областью ночью 22 мая сбили три украинских БПЛА, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьПВОМинобороны

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