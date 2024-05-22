Над Белгородской областью уничтожили шесть снарядов РСЗО «Град»
22 мая 202408:51
Шесть снарядов реактивной системы залпового огня «Град» уничтожили над территорией Белгородской области, передает Минобороны.
По данным ведомства, около 06:40 мск военные пресекли попытку Киева атаковать объекты в РФ.
«Дежурными средствами ПВО шесть реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — подчеркнули в министерстве.
Ранее Минобороны сообщило, что над Белгородской областью ночью 22 мая сбили три украинских БПЛА, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru