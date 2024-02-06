Над Белгородской областью уничтожили семь украинских беспилотников
Семь украинских беспилотников самолетного типа сбили за ночь над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
Как отметили в военном ведомстве, ночью 6 февраля была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по российской территории.
«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области», — указали в министерстве.
Накануне в Минобороны заявили о пресечении четырех попыток ВСУ атаковать дронами Брянскую область, напоминает Ura.ru. Никто не пострадал, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru