Над Белгородской областью уничтожили семь украинских беспилотников

Семь украинских беспилотников самолетного типа сбили за ночь над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

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Как отметили в военном ведомстве, ночью 6 февраля была пресечена попытка Киева совершить террористическую атаку по российской территории.

«Дежурными средствами ПВО все украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены над территорией Белгородской области», — указали в министерстве.

Накануне в Минобороны заявили о пресечении четырех попыток ВСУ атаковать дронами Брянскую область, напоминает Ura.ru. Никто не пострадал, отмечает телеканал «360».

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