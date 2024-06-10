Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью примерно в 19:50 мск, сообщили в Минобороны.

По заявлению оборонного ведомства, удалось пресечь попытку осуществить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории России.

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Утром, 10 июня, украинские военные атаковали город Шебекино, где, по предварительным данным, пострадали три человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что один мужчина получил множественные осколочные ранения рук и ног, а также ранение грудной клетки, его госпитализировали в местную больницу № 2.

В результате атаки также была повреждена линия электропередачи, частично остались без электроснабжения Шебекино и села Нежеголь и Ржевка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Александр Полегенько
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьУкраинаВСУПВО

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