Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Утром, 10 июня, украинские военные атаковали город Шебекино, где, по предварительным данным, пострадали три человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что один мужчина получил множественные осколочные ранения рук и ног, а также ранение грудной клетки, его госпитализировали в местную больницу № 2.

В результате атаки также была повреждена линия электропередачи, частично остались без электроснабжения Шебекино и села Нежеголь и Ржевка, передает «Радиоточка НСН».