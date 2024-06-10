Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью примерно в 19:50 мск, сообщили в Минобороны.
По заявлению оборонного ведомства, удалось пресечь попытку осуществить террористическую атаку с использованием беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории России.
Утром, 10 июня, украинские военные атаковали город Шебекино, где, по предварительным данным, пострадали три человека. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков уточнил, что один мужчина получил множественные осколочные ранения рук и ног, а также ранение грудной клетки, его госпитализировали в местную больницу № 2.
В результате атаки также была повреждена линия электропередачи, частично остались без электроснабжения Шебекино и села Нежеголь и Ржевка, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
- СМИ: в ЕС обсуждают поставки газа из России через Украину в 2025 году
- Пострадавшему от подрыва мины сотруднику «России 24» провели операцию
- Число госпитализированных с инфекцией в Буйнакске возросло до 84
- Финляндия запросила разъяснения по ситуации с российским самолетом
- Россия отозвала аккредитацию у журналиста ORF в ответ на действия Австрии
- Польский завод «Меско», где в произошел взрыв, производил боеприпасы для ВСУ
- По делу генерала Попова о мошенничестве арестовали еще одного фигуранта
- CAS проведет слушания по апелляциям российской стороны по делу Валиевой
- Министр обороны Белоусов провел встречу с военкорами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru