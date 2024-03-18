Над Белгородской областью уничтожили десять снарядов РСЗО «Вампир»

Десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

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По данным ведомства, около 08:30 мск была пресечена попытка Киева атаковать объекты на территории РФ.

«Дежурными средствами ПВО десять... снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее над территорией региона сбили семь украинских беспилотников самолетного типа, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьПВОМинобороны

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