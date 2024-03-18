Над Белгородской областью уничтожили десять снарядов РСЗО «Вампир»
18 марта 202409:49
Десять снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, около 08:30 мск была пресечена попытка Киева атаковать объекты на территории РФ.
«Дежурными средствами ПВО десять... снарядов уничтожены в воздухе над Белгородской областью», — подчеркнули в Минобороны.
Ранее над территорией региона сбили семь украинских беспилотников самолетного типа, напоминает телеканал «360».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru