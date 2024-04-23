Над Белгородской областью уничтожили четыре реактивных снаряда «Ольха»

Четыре снаряда украинской реактивной системы залпового огня «Ольха» уничтожили над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.

Украинскую ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областью

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... с применением... системы залпового огня "Ольха"», — указали в ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны сбили четыре реактивных снаряда над Белгородской областью.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении нескольких воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, напоминает телеканал «360». По словам губернатора, никто не пострадал.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Белгородская областьПВОМинобороны

Горячие новости

Все новости

партнеры