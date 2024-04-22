Украинскую ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областью
Российские средства ПВО пресекли очередную попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что инцидент произошёл около 15:40 мск 22 апреля над территорией Белгородской области, украинская сторона использовала тактический ракетный комплекс «Точка-У».
«Дежурными средствами ПВО ракета ТРК «Точка-У» уничтожена», - заключили в военном ведомстве.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пять украинских беспилотников-камикадзе атаковали посёлок Красный Октябрь, пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru