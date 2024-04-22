Украинскую ракету «Точка-У» сбили над Белгородской областью

Российские средства ПВО пресекли очередную попытку Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать объекты на территории России. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В результате атаки БПЛА в Белгородской области погибли два человека

В сообщении говорится, что инцидент произошёл около 15:40 мск 22 апреля над территорией Белгородской области, украинская сторона использовала тактический ракетный комплекс «Точка-У».

«Дежурными средствами ПВО ракета ТРК «Точка-У» уничтожена», - заключили в военном ведомстве.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что пять украинских беспилотников-камикадзе атаковали посёлок Красный Октябрь, пострадал мужчина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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