Над Белгородской областью уничтожили четыре ракеты HARM и два дрона ВСУ

Два украинских дрона самолетного типа и четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства уничтожили над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны.

Над Белгородской областью уничтожили шесть снарядов РСЗО «Град»

По данным военного ведомства, попытки Киева совершить атаки на территории России были пресечены около 11:30 мск.

«Дежурными средствами ПВО два... летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.

Ранее в регионе украинские беспилотники атаковали электропоезд, следовавший по участку Белгород-Наумовка. В результате получило повреждения железнодорожное полотно, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
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