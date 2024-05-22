Над Белгородской областью уничтожили четыре ракеты HARM и два дрона ВСУ
Два украинских дрона самолетного типа и четыре противорадиолокационные ракеты HARM американского производства уничтожили над Белгородской областью. Об этом заявили в Минобороны.
По данным военного ведомства, попытки Киева совершить атаки на территории России были пресечены около 11:30 мск.
«Дежурными средствами ПВО два... летательных аппарата и четыре противорадиолокационные ракеты уничтожены над территорией Белгородской области», — подчеркнули в министерстве.
Ранее в регионе украинские беспилотники атаковали электропоезд, следовавший по участку Белгород-Наумовка. В результате получило повреждения железнодорожное полотно, пишет Ura.ru.
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