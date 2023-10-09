Над Белгородской областью уничтожили БПЛА самолетного типа

Силы противовоздушной обороны предотвратили попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

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Инцидент произошел около 20:00 мск, уточнило ведомство.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», - говорится в заявлении.

Утром 7 октября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Истринском городском округе Московской области. Пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:БеспилотникиПВОБелгородская областьМинобороны РФ

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