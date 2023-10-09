Над Белгородской областью уничтожили БПЛА самолетного типа
9 октября 202321:17
Силы противовоздушной обороны предотвратили попытку Украины совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
Инцидент произошел около 20:00 мск, уточнило ведомство.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», - говорится в заявлении.
Утром 7 октября силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотника в Истринском городском округе Московской области. Пострадавших нет, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru