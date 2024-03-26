Над Белгородской областью уничтожили 13 снарядов РСЗО «Вампир»
Тринадцать снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Реактивные снаряды были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее над Ростовской областью сбили две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные ракеты С-200, напоминает телеканал «360». По словам главы региона Василия Голубева, обломки упали в поле.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru