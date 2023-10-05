Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА

Силы противовоздушной обороны вечером 5 октября предотвратили атаку украинского беспилотника в Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.

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Попытка атаки предотвращена около 22:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», - говорится в заявлении.

Ранее украинский беспилотник сбили над Курской областью. Дрон уничтожен в 20:30 мск.

Днем 5 октября дежурные силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Брянской области, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьМинобороны РФ

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