Над Белгородской областью сбили украинский БПЛА
Силы противовоздушной обороны вечером 5 октября предотвратили атаку украинского беспилотника в Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ в своем Telegram-канале.
Попытка атаки предотвращена около 22:00 мск.
«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», - говорится в заявлении.
Ранее украинский беспилотник сбили над Курской областью. Дрон уничтожен в 20:30 мск.
Днем 5 октября дежурные силы ПВО сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Брянской области, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru