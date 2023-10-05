Авиация Черноморского флота России уничтожила безэкипажный катер ВСУ

Авиация Черноморского флота России обнаружила и уничтожила безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в северо-западной части акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.

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Как уточнили в военном ведомстве, ликвидация украинского катера прошла в четверг, 5 октября.

Накануне сообщалось, что самолеты ВКС России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ. Группа диверсантов следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.

Ранее в Крыму обнаружили тело украинского десантника, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости//Павел Львов
ТЕГИ:ВСУМинобороны РФБеспилотникиЧерное Море

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