Авиация Черноморского флота России уничтожила безэкипажный катер ВСУ
Авиация Черноморского флота России обнаружила и уничтожила безэкипажный катер Вооруженных сил Украины в северо-западной части акватории Черного моря, сообщили в Минобороны РФ.
Как уточнили в военном ведомстве, ликвидация украинского катера прошла в четверг, 5 октября.
Накануне сообщалось, что самолеты ВКС России пресекли попытку проникновения в Крым десантной группы ВСУ. Группа диверсантов следовала в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах.
Ранее в Крыму обнаружили тело украинского десантника, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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