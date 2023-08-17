Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбит над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Около 9.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в военном ведомстве.
Дрон обнаружили и уничтожили средства противовоздушной обороны. Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал, пишет RT.
Ранее российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника, попытавшихся атаковать Калужскую область, напоминает «Свободная пресса».
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