Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа сбит над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

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«Около 9.00 мск пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в военном ведомстве.

Дрон обнаружили и уничтожили средства противовоздушной обороны. Разрушений не зафиксировано, никто не пострадал, пишет RT.

Ранее российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника, попытавшихся атаковать Калужскую область, напоминает «Свободная пресса».

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ТЕГИ:МинобороныУкраинаБеспилотникиБелгородская область

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