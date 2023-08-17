Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Собянин: Около 4 млн россиян имеют работу и доходы за счёт поставок продукции в Москву

Уровень безработицы в Москве сократился до 0,33%

40 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса открылось в Москве за четыре года

На Московском урбанистическом форуме в Гостином Дворе сегодня день медицины

Лето в столичном регионе продолжается