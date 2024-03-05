Над Белгородской областью сбили три украинских БПЛА

Три беспилотника самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

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«Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.

Дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

Ранее украинский БПЛА был сбит над территорией Брянской области, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Белгородская областьБеспилотникиПВОМинобороны

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