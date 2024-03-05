Над Белгородской областью сбили три украинских БПЛА
5 марта 202407:31
Три беспилотника самолетного типа уничтожили над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны.
«Сегодня ночью пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку ... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.
Ранее украинский БПЛА был сбит над территорией Брянской области, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин: Россияне будут жить в среднем до 78 лет к 2030 году
- Дорогой ты наш, Шнуров! Суд раскрыл гонорар артиста в $1 млн
- Парковки в Москве будут бесплатными 8 и 9 марта
- «Коммунисты России» призвали проверить причастность Запада к смерти Сталина
- Над Белгородской областью сбили три украинских БПЛА
- Россотрудничество выразило надежду на открытие Русского дома в Таиланде
- 6 марта пройдет всероссийская проверка систем оповещения населения
- Трамп: Из-за Байдена в США находятся около 15 млн нелегальных мигрантов
- Минобороны РФ: при нападении враг развернет воздушно-наземную операцию
- Собаки напали на семилетнего ребенка в Приморье
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru