Над Белгородской областью сбили шесть украинских беспилотников
18 августа 202415:46
Российские силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.
Попытка атаки пресечена с 13:50 до 14:35 по московскому времени. Противник использовал беспилотники самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», - добавили в ведомстве.
Ранее дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru