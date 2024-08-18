Над Белгородской областью сбили шесть украинских беспилотников

Российские силы противовоздушной обороны уничтожили шесть украинских беспилотников над Белгородской областью, сообщило в воскресенье Министерство обороны РФ.

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Попытка атаки пресечена с 13:50 до 14:35 по московскому времени. Противник использовал беспилотники самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО шесть украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской области», - добавили в ведомстве.

Ранее дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два населенных пункта Белгородской области, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиМинобороны РФБелгородская область

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