Над Белгородской областью сбили два украинских дрона

Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, передает Минобороны.

Гладков: Над Белгородом сбили несколько воздушных целей

«Около 10:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — сообщили в военном ведомстве.

Еще одну попытку Киева атаковать дроном объекты в России пресекли около 11:40 по Москве.

Ранее беспилотник ВСУ сбросил боеприпас в Грайвороне Белгородской области, пострадал местный житель, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:БеспилотникиПВОМинобороныБелгородская область

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