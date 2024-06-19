Над Белгородской областью сбили два украинских дрона
19 июня 202412:44
Дежурные средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, передает Минобороны.
«Около 10:20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА», — сообщили в военном ведомстве.
Еще одну попытку Киева атаковать дроном объекты в России пресекли около 11:40 по Москве.
Ранее беспилотник ВСУ сбросил боеприпас в Грайвороне Белгородской области, пострадал местный житель, напоминает 360.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru