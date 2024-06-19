Гладков: Над Белгородом сбили несколько воздушных целей
Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом и сбила на подлете к городу несколько воздушных целей. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По предварительным данным, никто не пострадал, обошлось без серьезных разрушений.
«В Белгородском районе... в поселке Майский на территории одного частного домовладения повреждено остекление веранды. Еще в одном доме посечен фасад и выбиты окна», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Накануне ВСУ атаковали белгородское село Мокрая Орловка, в результате загорелся частный дом, одна женщина получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru