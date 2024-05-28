В Белгородской области установят еще 230 модулей для защиты от обстрелов
Более 200 модульных сооружений установят дополнительно в Белгородской области для защиты от обстрелов со стороны Украины. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в соцсети «ВКонтакте».
«Много встречаюсь с жителями, часто слышу вопросы о необходимости установки дополнительных бетонных укрытий. Поэтому 230 укрытий берем сейчас в работу», — указал губернатор.
Гладков подчеркнул, что защитные сооружения должны появиться в местах наибольшей угрозы, где наблюдается большое скопление людей и оживленный трафик.
Как отметили в правительстве области, 50 модульных укрытий планируют установить в Губкине и Старом Осколе, еще 180 сооружений распределят между Белгородом, Белгородским, Шебекинским, Грайворонским, Валуйским районами и округами. Установку укрытий начнут на этой неделе.
Ранее в Белгороде было установлено свыше 200 модульных укрытий, которые местные жители используют для защиты от обстрелов ВСУ, напоминает RT.
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