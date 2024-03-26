Над Белгородской областью сбили два беспилотника
Российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, попытка террористической атаки пресечена около 18:30 мск. Украинские войска использовали беспилотники самолетного типа.
«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - заявили в Минобороны.
Утром 26 марта силы противовоздушной обороны сбили на подлете к Белгороду 13 целей. Пострадали два человека, повреждено 20 частных жилых домов и одна хозяйственная постройка, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru