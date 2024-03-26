Над Белгородской областью сбили два беспилотника

Российские силы противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области, сообщило Министерство обороны РФ.

При атаке дронов-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина

По данным ведомства, попытка террористической атаки пресечена около 18:30 мск. Украинские войска использовали беспилотники самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», - заявили в Минобороны.

Утром 26 марта силы противовоздушной обороны сбили на подлете к Белгороду 13 целей. Пострадали два человека, повреждено 20 частных жилых домов и одна хозяйственная постройка, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:БеспилотникиБелгородская областьМинобороны

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