Над Белгородской областью сбили БПЛА самолетного типа
6 сентября 202408:35
Украинский беспилотник самолетного типа сбили над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.
«Около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.
Дрон был уничтожен над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.
Ранее в Курской области сбили три украинских беспилотника, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru