Над Белгородской областью сбили БПЛА самолетного типа

Украинский беспилотник самолетного типа сбили над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Минобороны.

Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы ВСУ в курском приграничье

«Около 7.00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку... по объектам на территории Российской Федерации», — заявили в ведомстве.

Дрон был уничтожен над Белгородской областью дежурными средствами ПВО.

Ранее в Курской области сбили три украинских беспилотника, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьПВОБеспилотникиМинобороны

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