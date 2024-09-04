Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы ВСУ в курском приграничье

В приграничной зоне Курской области было уничтожено две управляемые авиабомбы ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов.

Это второй случай за день. В среду утром в том же районе уже были ликвидированы беспилотный летательный аппарат самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы.