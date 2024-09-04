Средства ПВО сбили две управляемые авиабомбы ВСУ в курском приграничье

В приграничной зоне Курской области было уничтожено две управляемые авиабомбы ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатор региона Алексей Смирнов.

Это второй случай за день. В среду утром в том же районе уже были ликвидированы беспилотный летательный аппарат самолетного типа и две управляемые авиационные бомбы.

В Курской области сбили две авиабомбы ВСУ

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа, когда в регион вошли ВСУ. Минобороны России сообщало об увеличении темпов наступления в ДНР и контроле над несколькими населенными пунктами, включая Нью-Йорк (Новгородское) и Межевое.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что цель курской операции — создание буферной зоны, но признал ее неэффективность для ВСУ в Донбассе. Владимир Путин заявлял, что планы Киева в Курской области потерпят неудачу и пообещал разобраться с «бандитами» в регионе, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ВСУКурская ОбластьУкраинаПВО

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