Над Белгородской областью сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и «Ольха»
Тридцать пять реактивных снарядов и три украинских беспилотника сбили ночью 23 мая над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха"... системы залпового огня "Вампир" и БпЛА самолетного типа», — указали в ведомстве.
Так, дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три снаряда РСЗО «Ольха» и 32 снаряда РСЗО «Вампир».
Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду были сбиты несколько воздушных целей, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru