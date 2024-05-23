Над Белгородской областью сбили 35 снарядов РСЗО Vampire и «Ольха»

Тридцать пять реактивных снарядов и три украинских беспилотника сбили ночью 23 мая над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны.

Гладков: На подлете к Белгороду сбили несколько целей

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением реактивной системы залпового огня "Ольха"... системы залпового огня "Вампир" и БпЛА самолетного типа», — указали в ведомстве.

Так, дежурные средства ПВО уничтожили над Белгородской областью три снаряда РСЗО «Ольха» и 32 снаряда РСЗО «Вампир».

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду были сбиты несколько воздушных целей, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ПВОМинобороныБелгородская область

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