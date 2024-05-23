Гладков: На подлете к Белгороду сбили несколько целей

Как отметил губернатор, предварительно, никто не пострадал. При этом в Белгороде после прямых попаданий снарядов выявили повреждения на территории двух детских лагерей.

«В одном повреждена хозпостройка, во втором повреждено поле на стадионе. Также произошло возгорание сухой травы на площади 50 кв.м», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

Кроме того, повреждения в результате отражения воздушной атаки зафиксировали в Белгородском районе. В селе Таврово в трех частных домовладениях были выбиты окна, посечены кровли, фасады, заборы, осколками посечены кровли гаражей в двух домовладениях, а также один автомобиль. Кроме того, в поселке Дубовое была пробита кровля частного жилого дома.

Ранее в центре Белгорода на фоне ракетной опасности прогремело несколько десятков взрывов, пишет Ura.ru.

