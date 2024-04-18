Над Белгородской областью сбили 21 воздушную цель
Средства противовоздушной обороны сбили 21 воздушную цель на подлете к Белгороду. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Как отметил губернатор, ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. ⠀
«В поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Из-за атаки пострадала женщина, она получила осколочное ранение левой стопы. Помощь пострадавшей оказывают медики больницы №2 в Белгороде.
Ранее Минобороны сообщило, что над Белгородской областью сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru