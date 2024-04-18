Над Белгородской областью сбили 21 воздушную цель

Средства противовоздушной обороны сбили 21 воздушную цель на подлете к Белгороду. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Гладков: на подлете к Белгороду сбито 14 воздушных целей

Как отметил губернатор, ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. ⠀

«В поселке Разумное в результате прямого попадания в частный жилой дом повреждена кровля и разрушена одна из стен», — написал губернатор в своем Telegram-канале.

Из-за атаки пострадала женщина, она получила осколочное ранение левой стопы. Помощь пострадавшей оказывают медики больницы №2 в Белгороде.

Ранее Минобороны сообщило, что над Белгородской областью сбили 14 снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
ТЕГИ:ПВОБелгородская область

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