Гладков: на подлете к Белгороду сбито 14 воздушных целей

По его словам, на подлете к городу сбито 14 воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет.

В селе Пуляевка Белгородского района повреждено частное домовладение. У него пробито крыльцо и повреждена крыша навеса, уточнил губернатор.

Вечером в среду беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины подавили над Воронежем. При падении дрона промышленное здание получило повреждения, передает «Радиоточка НСН».

