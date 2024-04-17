Гладков: на подлете к Белгороду сбито 14 воздушных целей

Над Белгородом и Белгородским районом вечером 17 апреля сработала система противовоздушной обороны, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

ПВО сбила украинский беспилотник над Татарстаном

По его словам, на подлете к городу сбито 14 воздушных целей. По предварительным данным, пострадавших нет.

В селе Пуляевка Белгородского района повреждено частное домовладение. У него пробито крыльцо и повреждена крыша навеса, уточнил губернатор.

Вечером в среду беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины подавили над Воронежем. При падении дрона промышленное здание получило повреждения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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