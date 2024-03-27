Над Белгородской областью сбили 18 снарядов РСЗО «Вампир»

МИД России призвал россиян тщательно взвешивать риски при подготовке поездок за границу

В результате обрушения моста в Балтиморе погибли шесть человек

Футболисты сборных Франции и Чили провели минуту молчания перед матчем в память о погибших при теракте в «Крокусе»

С начала года в России зафиксирован рекордный рост продаж антидепрессантов

Церемония вручения премии «Чартова Дюжина» отменена