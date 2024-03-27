Над Белгородской областью сбили 18 снарядов РСЗО «Вампир»

Восемнадцать снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир» уничтожили ночью 27 марта над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны.

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В ведомстве подчеркнули, что военные пресекли попытку Киева совершить террористическую атаку по российской территории Российской Федерации с применением РСЗО.

«Дежурными средствами ПВО восемнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью», — сообщило министерство.

Ранее глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что на подлете к Белгороду было сбито 18 воздушных целей, напоминает телеканал «360». В результате пострадал один человек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Белгородская областьПВОМинобороны

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