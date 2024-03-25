Голубев: Подразделения ПВО сбили цели над Ростовской областью
25 марта 202416:15
Подразделения ПВО успешно отразили вражескую ракетную атаку в Ростовской области. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Василий Голубев.
По его словам, инцидент произошёл «в небе между Новочеркасском и Батайском».
«По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет», - написал Голубев.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что над Белгородской областью были уничтожены 22 реактивных снаряда РСЗО «Vampire», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru