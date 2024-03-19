Над Белгородской областью сбили 10 реактивных снарядов и ракету «Точка-У»

Силы противовоздушной обороны вечером 19 марта пресекли попытку террористической атаки со стороны Украины, сообщило Министерство обороны России в Telegram.

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По данным ведомства, попытка атаки пресечена около 22:00 мск. Противник применил реактивную систему залпового огня «Вампир» и тактический ракетный комплекс «Точка-У», отметили в МО.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса «Точка-У» над территорией Белгородской области», - заявили в Минобороны.

Ранее три человека пострадали в поселке Разумное Белгородского района в результате очередной воздушной атаки со стороны Украины, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПВОБелгородская областьМинобороны РФ

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