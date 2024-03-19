Над Белгородской областью сбили 10 реактивных снарядов и ракету «Точка-У»

По данным ведомства, попытка атаки пресечена около 22:00 мск. Противник применил реактивную систему залпового огня «Вампир» и тактический ракетный комплекс «Точка-У», отметили в МО.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено десять реактивных снарядов и одна ракета комплекса «Точка-У» над территорией Белгородской области», - заявили в Минобороны.

Ранее три человека пострадали в поселке Разумное Белгородского района в результате очередной воздушной атаки со стороны Украины, передает «Радиоточка НСН».

