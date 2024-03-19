Российские войска уничтожили украинскую ДРГ у границ Белгородской области

Вооружённые силы РФ поразили живую силу и технику украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) близ российской границы, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Минобороны: Украинская ДРГ была уничтожена в Лукашовке

В частности, разведка группировки войск «Запад» обнаружила в приграничном районе Белгородской области украинских концентрацию сил и ДРГ в лесном массиве.

«Высокоточным упреждающим ударом подразделениями группировки скопления живой силы и техники противника были своевременно уничтожены», - заключили в военном ведомстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные пресекли попытки проникновения на территорию России украинских диверсантов со стороны Сумской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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