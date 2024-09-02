В Белгороде при обстреле ВСУ повреждены социальный и коммерческий объекты
Система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
По его словам, в столице региона зафиксированы прямые попадания в социальный и коммерческий объекты. Кроме того, загорелся автомобиль.
«В поселке Дубовое загорелись 2 дома и 4 автомобиля. Сотрудники МЧС занимаются ликвидацией очагов возгорания», — написал губернатор в Telegram-канале.
Гладков добавил, что выехал на место происшествия.
По данным СМИ, удару подвергся белгородский детский сад «Львенок», после атаки обломки разлетелись на несколько десятков метров.
Ранее ВСУ атаковали Белгород, повредив 23 частных и четыре многоэтажных дома, а также 14 автомобилей, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru